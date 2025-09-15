$!Critican a Christian Nodal por no estar en el segundo cumpleaños de su hija Inti

El cantante mexicano volvió a ausentarse de las redes sociales para felicitar a su hija, por segunda ocasión consecutiva, convirtiéndose esto en motivo de especulaciones y críticas.

La ausencia visible de Nodal en las imágenes y videos publicados por la cantante argentina reavivó la polémica sobre la relación entre ambos padres.

La celebración del segundo cumpleaños de Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal, concentró la atención en las redes sociales y medios de entretenimiento el pasado 14 de septiembre, fecha en que la pequeña cumplió dos años.

Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, organizó una celebración en Argentina inspirada en el bosque, según lo reflejaron las fotografías difundidas en sus perfiles digitales. Las decoraciones incluyeron ranas, hongos, flores y soles, referencias simbólicas al nombre de la niña.

Tanto madre como hija vistieron prendas coordinadas acorde a la ambientación de la fiesta. La ausencia de Christian Nodal en todo el material compartido.

Las imágenes permanecieron unas horas en línea antes de ser eliminadas sin explicación, un detalle que generó interpretaciones diversas acerca del entorno familiar.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar, acentuando el contraste con celebraciones previas. El año anterior, el intérprete de Botella tras botella sí asistió al primer cumpleaños de Inti, aunque mantuvo un perfil bajo y tampoco emitió mensajes públicos de felicitación.

En esa ocasión, la estrategia también provocó comentarios, a los que Nodal respondió de forma directa a través de un video en Instagram.

“Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, que por qué no felicito a mi hija... hablan tanta mie.., expresó, justificando su postura en la necesidad de proteger a su hija de la exposición mediática.

La irritación del cantante ante los argumentos de fanáticos y medios de comunicación. “No entiendo por qué debería de publicar fotos o videos, es una bebé. Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió...”, manifestó en esa intervención.

La situación personal de los artistas cambió desde la separación confirmada en mayo de 2024, cuando la menor tenía ocho meses. Pocos meses después, Christian Nodal oficializó una relación con Ángela Aguilar y contrajo matrimonio.

Este giro en la dinámica familiar trajo consigo nuevas complicaciones legales, especialmente en lo relacionado a los derechos y viajes de Inti.

La propia Cazzu relató en el podcast Se Regalan Dudas que existe una mediación legal vinculada a la negativa del equipo jurídico de Nodal para autorizar la salida de la menor de Argentina. “Ese hombre (el abogado) me miró a los ojos y, sin decirme nada, me dijo: ‘tenemos el p** control sobre vos y sobre tu hija’. Fue uno de los peores momentos de mi vida”.

El entorno de Christian Nodal ha optado por guardar silencio ante la reciente conmemoración del cumpleaños de Inti. Ni el artista ni su familia han divulgado mensajes públicos o imágenes vinculadas al evento.

Las redes sociales del cantante no presentan publicaciones recientes ni referencias a la fecha especial, lo que reafirma la tendencia del músico a preservar el bajo perfil respecto a su paternidad. Esta elección, revalidada por sus palabras públicas, ha estimulado interpretaciones divididas.