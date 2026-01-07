Critican a Christian Nodal, tras revelar sus propósitos para este 2026

Tras difundirse la entrevista, usuarios de plataformas como TikTok e Instagram centraron sus comentarios en lo que no se dijo. La ausencia de cualquier referencia a su hija Inti en la lista de propósitos generó cuestionamientos hacia él, detalla elimparcial.com

Sin embargo, la reacción no se concentró solo en sus planes, sino en una omisión que usuarios de redes sociales consideraron relevante: la falta de mención de su hija Inti, fruto de su relación con la cantante argentina Cazzu. La información fue retomada de una entrevista concedida por el propio artista a Caracol Televisión.

La reciente declaración de metas de Christian Nodal para el año 2026 colocó nuevamente al cantante sonorense en medio del ojo público. En una entrevista televisiva, el intérprete habló de proyectos musicales, decisiones personales y cambios de estilo de vida que busca consolidar en el corto plazo.

Algunos mensajes que circularon en redes incluyeron frases como: “¿Y para ser padre presente? ¿No tienes ese propósito aún?” y “¿Y la de ser papá no te la sabes?”. Otros comentarios señalaron que, desde su perspectiva, las metas familiares no parecían estar reflejadas en su discurso público.

La reacción digital ocurre en un momento sensible para el cantante. En diciembre de 2025 se dio a conocer que Nodal interpuso una demanda en un juzgado de lo familiar en Jalisco para establecer formalmente aspectos relacionados con la custodia, el régimen de visitas y la pensión alimenticia de Inti.

Personas cercanas al artista han señalado que cumple con sus obligaciones legales. No obstante, en el espacio público persisten versiones no confirmadas sobre posibles desacuerdos en temas económicos y sobre viajes de la menor junto a su madre. Hasta ahora, ninguna de estas versiones ha sido acreditada por resoluciones judiciales públicas.

En el ámbito laboral, Nodal señaló que busca que 2026 sea un año clave en su carrera. Entre los objetivos que compartió se encuentra el lanzamiento de un nuevo álbum que, en sus palabras, “rompa duro” y combine música con elementos de arte y cultura.

También adelantó su intención de retomar las colaboraciones con otros artistas, un formato que reconoció haber dejado en segundo plano en años recientes.

A esto se suma la producción de un documental enfocado en el proceso creativo de su música, con el que pretende mostrar cómo nacen sus canciones y proyectos.

Dentro de esta planeación profesional, el cantante mencionó una gira amplia por Colombia y la decisión de tomar clases de canto, con el objetivo de seguir trabajando en su técnica vocal.

Más allá del escenario, Nodal habló de planes personales que busca concretar en el mismo periodo. Confirmó su deseo de celebrar una boda religiosa con Ángela Aguilar, con quien mantiene una relación desde 2024.

Además, expresó interés por llevar una vida más tranquila. Entre sus metas se encuentran adquirir una casa en la playa, aprender a pescar y enfocarse en un crecimiento que, según explicó, abarque distintas áreas de su vida cotidiana.