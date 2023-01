Situación que no cayó en la gracia de varias y varios usuarios de Twitter, que recordaron a la actriz que ella fue, supuestamente, la tercera en discordia en la relación entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth, señaló vanguardia.com

Tras el fenómeno que ha causado el nuevo sencillo de Shakira y Bizarrap, que ya cuenta con más de 65 millones y 135 millones reproducciones, en Spotify y YouTube, respectivamente, son muchas las personalidades del mundo artístico que se han pronunciado en apoyo de la cantante colombiana, pues en esta composición habla de su ruptura con Gerard Piqué y el nuevo romance de este a lado de Clara Chía Martí.

Entre ellas se encuentran Alejandro Sanz, Eugenio Derbez, Paquita la del Barrio, así como Belinda, y ahora se ha sumado Eiza González que, el día de ayer, publicó un tuit en el que extendía su apoyo a la cantante.

Aunque Eiza no hizo alusión a la letra de la canción, que habla de la traición del ex delantero del Barça y, en cambio, sólo hizo referencia al regreso de la cantante, pues hacía más de cinco años que no trabajaba en una producción completa y sólo colaboraba en algunas canciones, debido a que tomó la decisión de dedicarse de lleno a la crianza de sus dos hijos; Milán y Sasha, las redes sociales despedazaron su buena intención.

Sin embargo, la actriz de Ambulance no se quedó callada y aclaró que las circunstancias no se habían dado de esa manera.