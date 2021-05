Critican a Juan de Dios Pantoja por exhibir a su hijo con joyas

En su post más reciente en Instagram, Juan de Dios aseguró que a su varón no le hará falta nada en la vida. Y aunque ese comentario no desató las críticas, sí lo hizo que el bebé portara una cadena estilo “bling-bling”, una decoración ostentosa de un excesivo valor.

“Si así ayudaras a todos tus fans (obvio no a todos) que gracias a ellos estás en donde estás, dices que tu nunca presumes pero solo te contradices. Hay muchos bebés que no tienen la suerte de tener nada. Deja de andar presumiendo lo que la mayoría no tiene, lo que deberías de hacer es: guardar esos recuerdos para ustedes. Hay personas en carencia que te siguen y no ves eso”, fue una de las duras críticas que recibió el youtuber.

Otros de sus seguidores en la red social lo calificaron como un arrogante e incluso opinaron que la fama de Pantoja se debe a su pareja, quien incursionó antes que él como una modelo de las redes sociales.

“Eres un arrogante. Kimberly no presume tanto como tú y tiene más fama y dinero. Humildad por favor”, se lee en otro comentario de la misma publicación.