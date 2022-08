Critican a Kanye West por vender ropa en bolsas de basura

Recientemente Kanye West creó una nueva línea de ropa para GAP, en colaboración con Demna Gvasalia, el director creativo de Balenciaga, la cual se puso a la venta el pasado 21 de julio de forma online y en la tienda que la marca estadounidense tiene en Times Square, Nueva York, todo el segundo piso se reformó para ofrecer a los clientes una experiencia de compra única e inolvidable.

Los seguidores del rapero que estaban deseando tener su famosa sudadera de 300 dólares tuvieron que rebuscar entre montones de ropa en un ambiente que recordaba al de un mercado de segunda mano, y es que el concepto no era un experimento temporal, pues se ha mantenido aparentemente a la hora de expandir los puntos de venta a otras ciudades, como Houston, Texas, aunque no todo el mundo comprende exactamente qué pretende hacer el ex esposo de Kim Kardashian.

A través de redes sociales se han vuelto virales algunas imágenes que muestran enormes bolsas negras de basura repletas de camisetas, jeans y hoodies colocadas todavía en el suelo en la tienda de Nueva York.