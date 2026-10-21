Critican a Karol G por el uso de plumas en uno de sus diseños

“@karolg, eres una BICHOTA, no necesitas las plumas de nadie para demostrarlo. Nos encanta cómo representas a las latinas, pero convertir a los animales en accesorios simplemente no va contigo”, escribió PETA Latino.

A través de sus redes sociales, el grupo reconoció la manera en que la artista representa a las mujeres latinas, pero sostuvo que utilizar partes de animales como accesorios no coincide con esa imagen.

La cantante colombiana Karol G se convirtió en blanco de críticas luego de que PETA Latino cuestionara el uso de plumas en uno de sus llamativos atuendos. La organización defensora de los animales publicó un mensaje dirigido a la intérprete de Mañana será bonito , en el que le pidió reconsiderar el uso de materiales de origen animal en sus looks.

La organización acompañó su mensaje con una imagen en la que cuestionó el origen de las plumas utilizadas en el atuendo de la cantante, señala elimparcial.com

“Karol, ¿qué hubiera sido si antes hubieras conocido a las aves detrás de tu look?”, se lee en la publicación.

El mensaje también denuncia que, según la organización, estos materiales pueden proceder de aves explotadas, maltratadas y asesinadas para obtener sus plumas. Para reforzar su postura, PETA Latino incluyó imágenes explícitas relacionadas con los procesos que denuncia.

Con esta publicación, el grupo busca generar conciencia sobre las consecuencias del uso de materiales de origen animal en la industria de la moda y promover alternativas libres de crueldad.

El señalamiento abrió un debate entre usuarios de redes sociales. Mientras algunos respaldaron la postura de la organización y pidieron a la cantante optar por materiales alternativos, otros salieron en su defensa.

Entre los argumentos de sus seguidores está la posibilidad de que la artista desconozca el origen específico de los materiales utilizados en las prendas que viste, especialmente cuando se trata de diseños elaborados para espectáculos y presentaciones.

También hubo comentarios que recordaron otras ocasiones en las que la intérprete ha lucido prendas con materiales de origen animal. Sin embargo, el uso de plumas en un atuendo no permite determinar por sí solo cómo fueron obtenidas.

Hasta el momento, Karol G no ha emitido una respuesta pública a los señalamientos de PETA Latino. Por ello, no se conoce su postura sobre el reclamo ni si ofrecerá alguna explicación acerca del vestuario cuestionado.

Por ahora, la controversia mantiene abierto el debate sobre el uso de materiales de origen animal en la moda y la responsabilidad de las figuras públicas al elegir sus atuendos.