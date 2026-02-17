Critican a Nicki Minaj por compartir una imagen junto a Donald Trump

Sin embargo, poco después de difundirse, usuarios comenzaron a cuestionar la autenticidad de las imágenes, señalando que aparentemente fueron generadas mediante inteligencia artificial y en respuesta, comenzaron a responder al tweet con más imágenes hechas con IA.

La publicación fue acompañada con el mensaje “Happy #PresidentsDay”, lo que incrementó la viralidad del contenido debido a la conmemoración en Estados Unidos.

En las fotografías, ambos aparecen dentro de un automóvil, vestidos completamente de color rosa y rodeados de fajos de billetes de 100 dólares, lo que generó un intenso debate entre sus seguidores.

La rapera de Trinidad y Tobago, Nicki Minaj, volvió a convertirse en tendencia mundial tras compartir una serie de imágenes en sus redes sociales en las que aparece junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La conexión entre Nicki Minaj y Donald Trump ha trascendido más allá de imágenes virales y generó una reacción mediática y de seguidores muy marcada tras ciertas declaraciones públicas de la artista, señala elimparcial.com

En un evento celebrado el 28 de enero de 2026 en Washington, D.C., durante el lanzamiento de un programa llamado Trump Accounts Summit, Minaj subió al escenario junto a Trump y se autodenominó “probablemente la fan número uno del presidente”, ante la audiencia.

“Diré que probablemente soy el fan número uno del presidente y eso no va a cambiar”, declaraba Minaj delante de Trump y los asistentes, añadiendo que el “hate” o las críticas que ambos reciben solo la motivan a “apoyarlo más”.

Ese mismo día, la rapera fue vista sosteniendo la mano de Trump en el escenario mientras él la elogiaba en términos públicos.

Sin embargo, esta expresión no fue bien recibida por una parte considerable de sus seguidores, especialmente aquellos que la han respaldado históricamente desde su sonido y su rol dentro de la cultura pop.

Varios medios reportaron que gran parte de la comunidad fan —conocida como “Barbz”— reaccionó con rechazo o confusión, ya que las posturas políticas de Trump han sido divisivas y contradictorias con demandas de justicia social y derechos civiles planteadas por muchos artistas y seguidores.

Además de las reacciones de fans, la controversia también se reflejó en el ámbito cultural y mediático. Por ejemplo, durante los Premios Grammy 2026, el comediante Trevor Noah hizo referencia a la postura de Minaj con Trump en su monólogo de apertura, evidenciando que incluso figuras del entretenimiento criticaron o satirizaron la relación entre ella y el presidente.

Parte de la controversia se debe a que la artista, previamente, había tenido posturas públicas diferentes o menos explícitas en política, y su giro hacia el apoyo a Trump ha sido percibido como un cambio significativo en su presencia pública y en el mensaje que transmite, especialmente entre sectores de su público que lo ven como contradictorio con sus valores anteriores y con las expectativas de parte de su base de fans.