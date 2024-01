El intérprete de Ella baila sola ha enfrentado diversas polémicas en su carrera, y todo parece indicar que el 2024 no será la excepción, puesto que comenzó a ser señalado por una acción contra uno de sus fanáticos en un concierto privado.

Peso Pluma ha ganado popularidad a nivel internacional por su peculiar propuesta musical de corridos tumbados, no obstante, también recibe críticas por las letras de sus canciones y sus acciones, como ocurrió recientemente en una presentación, ya que lanzó una botella de agua contra un fan.

Lo que se robó la atención del público fue que Peso Pluma simuló que extendió su mano para saludar a sus fanáticos; sin embargo, tomó una botella de agua y la exprimió en uno de los hombres, mismo que solo intentó sacudirse para quitar el exceso de su ropa, señala publimetro.com

Por su parte, el cantante no demostró preocupación por lo que había pasado, es por ello que continuó con su presentación, dirigiéndose al escenario principal, en donde estaba acompañado del resto de su equipo de trabajo.

Como era de esperarse, un sinfín de usurarios han reaccionado molestos por el gesto de Peso Pluma contra el joven; sin embargo, sus fieles fanáticos intentan defenderlo, comentando que todo podría ser parte de una equivocación.

“Pienso en concreto q ese tipo de artistas no merecen que las vuelvan famosas porque dan mucho q desear como personas”, “Se lo merecen por estar besándole los pies a ese individuo, por eso estamos como estamos”, “Eso les gusta, gente sin talento que no saben tratar a quien los hizo famosos y les da de comer que es el público”, “Eso pasa por idolatrar a un hombre. La ignorancia y el fanatismo, es lo que lleva a estos extremos”, “A mi me molesta sus canciones ahora con esa actitud está muy mal, pero eso le pasa a la gente por pagar un boleto por ver y escuchar ese tipo de música, tipo odioso”, “Que desagradable ser humano!!! Los artistas de deben a su público y como tal deben de darles el respeto que se merecen”.