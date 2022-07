Critican a Ricardo Pérez de ‘La Cotorrisa’ por ‘recrear’ escena sobre muerte de Paco Stanley

“Ay no, yo también”, respondieron los demás presentes.

Ya en el interior del restaurante, apareció Ricardo Pérez, integrante de La Cotorrisa , con un grupo de amigos. Todo parecía estar en orden, hasta que el comediante anunció que va ir al baño y acto seguido todos los presentes se levantaron de la mesa y expresaron sus deseos de acompañarlo, pues no querían quedarse solos.

En cuestión de minutos, como era de esperarse, el videoclip se viralizó casi de inmediato, pues mientras para algunos fue divertido, para otros fue algo fuerte, pues se trató de un asesinato. Incluso, algunos usuarios mencionaron a Paul Stanley.

“A Paul Stanley no le gusta esto”; “El ‘le dispare unos tacos a mis amigos, es parte de la referencia?”; “pasados de lanza”; “A Mario Bezares no le gusto este vídeo”; “a Paul Stanley no le dio risa pero a Mayito si JAJAJAJA”; “Paco Stanley lo entendieron o no”, se lee entre los comentarios.