Critican a Sergio Mayer por lucir aretes y uñas pintadas

Por el cambio de look, destacó que una de sus hijas le dice que no se ponga aretes cuando pase por ellas a la escuela. Pero no fueron las únicas a las que no les gusta la nueva imagen del ex diputado federal, pues al darse a conocer esta renovada imagen donde exhibe toda clase de accesorios, en redes sociales le llovieron muchas críticas.

“Quien tenga algún prejuicio, es válido, es respetable. Pero a mí me parece que tu identidad, preferencias, son personales y no tienes que quedar bien con nadie. Que no permitan que nadie los critiquen y los cuestionen”.