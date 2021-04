Frente a las publicaciones del cantante, algunos seguidores han realizado comentarios aludiendo a que en España no se pueden realizar reuniones de más de cuatro personas en lugares cerrados.

“En Madrid no se puede estar más de cuatro personas en estancias privadas. Por favor da ejemplo que eres un personaje público”, “ya no me sorprende que te saltes las normas, ni que no te tomes en serio que no están permitidas las reuniones entre no convivientes, sino que lo compartas y lo hagas público” y “me parece vergonzoso las fiestas en pandemia. 7 meses sin ver a mi familia por culpa de gente como tú”. Fueron algunas de las críticas que recibió.

Cabe destacar, que respecto a las reuniones, la normativa establece aforos. La Secretaría de Estado y Sanidad de España indicó que se limitará la permanencia de grupos de personas a un máximo de cuatro en espacios públicos cerrados y seis en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes.