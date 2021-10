¿Cuál es la relación de ‘Venom’ con ‘Spider-Man’ y por qué son enemigos?

Venom: Let there be carnage, la segunda película del Universo Spider-Man de Sony, está dando mucho qué hablar, especialmente por las revelaciones que tienen lugar al final de la misma. Quizá algunos no sepan cuál es la relación entre el Simbionte y Spider-Man, una relación que se remonta al mundo del cómic y que ha dejado momentos inolvidables tanto en The amazing: Spider-Man como en ultimate Spider-Man.

El primer poseedor del simbionte Venom no fue Eddie Brock, sino Peter Parker (The Amazing: Spider-Man). Los orígenes de este ser se remontan a una raza simbionte del Planeta Klyntar.

Es en el joven fotógrafo donde se introdujo como traje alienígena una deformación retorcida del Hombre Araña, lo que resultó fatal para su personalidad, su comportamiento y sus pensamientos.

Peter logró deshacerse del simbionte, un peligroso ser extraterrestre que más tarde se encarnaría en Eddie Brock. Esta fusión daría como resultado un personaje popularmente adorado por los fans por su condición de antihéroe y supervillano del universo del trepamuros.

Venom debuta en los cómics de Marvel en forma de Venom (no como alien ni simbionte) allá por 1988. Es en The amazing: Spider-Man cuando, al margen de sus primeras apariciones como personaje reconocible, se presenta aterrorizando a Mary Jane Watson (mujer de Peter Parker). Eddie Brock, poseedor del simbionte, es ex reportero del Daily Globe y sufre un momento muy complicado a nivel personal.

El motivo por el que Eddie Brock mantenía una relación de animadversión e ira contra Peter Parker tiene lugar antes de la aparición de Venom en la vida de Brock.

Eddie era un periodista denunciado por reportar erróneamente la identidad del asesino del caso Sin-Eater. Es ahí donde entra en juego la figura de Peter Parker, que sí logró dar con la versión correcta de esa historia periodística.

Como consecuencia, Brock es despedido, fulminado y cae en una profunda depresión. Por diferentes circunstancias, el simbionte entra en la vida de un Eddie Brock que pasaría a ser, el nuevo poseedor de Venom.

Así, lo que inicialmente fue un disfraz maligno de Spider-Man, todo un golpe de efecto en el mundo del personaje al mostrar el lado oscuro del Hombre Araña, terminó convirtiéndose en un supervillano con entidad, personalidad y carisma.

Los poderes de Venom pasan desde ser indetectable al sentido arácnido de Spider-Man hasta la capacidad de copiar los poderes de cualquier personaje. Es un alienígena con capacidad de autogenerar sus defensas, lo que eleva exponencialmente su peligrosidad.

Con todo, Venom es uno de los villanos más populares del Universo Marvel. Tanto es así que lo hemos visto en cómics, videojuegos y películas.

Este 15 de octubre se estrenó una nueva película de Venom en todos los cines del País.