No importa si ves el programa o no. Seguramente en estos casi dos meses que lleva de emisión sí o sí te has enterado del caso de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos, quien apenas este 04 de septiembre salió después de una ola de polémicas.

Y es que el reality show se ha convertido en el programa más visto de la televisión mexicana, aunque esa popularidad ha sido marcada en gran medida por la violencia machista, comentarios misóginos, agresiones, insultos y amenazas entre sus participantes.

Adrián Marcelo es un influencer, ex presentador de televisión y empresario que se convirtió en habitante de la famosa casa.

Pero conforme pasaron las semanas, se convirtió rápidamente en uno de los participantes más controvertidos y polémicos con sus comentarios agresivos y violencias contra sus compañeros y compañeras, específicamente Gala Montes, Arath de la Torre y Briggitte Bozo.

Durante semanas, seguidores del programa, organismos por los derechos de las mujeres, y activistas exigieron a Televisa y a la productora EndemolShine la salida del concursante por sus constantes ataques.

Incluso, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) salió a declarar sobre la situación del participante.

“El entretenimiento no tiene que ser misógino, clasista, racista, homofóbico, xenofobia, discriminatorio. Ya basta, nada justifica las narrativas de odio”, externó la dependencia a través de redes sociales.

A ese mismo llamado se sumó la Secretaría de las Mujeres de Ciudad de México, que pidió lo siguiente.

“Eliminar los estereotipos que atentan contra la dignidad de las mujeres” y, en su lugar, “difundir la cultura de no violencia contra las mujeres”.

Pero tuvo que pasar casi un mes y el abandono de varios patrocinadores para que se tomaran cartas en el asunto.

Su salida abrupta sucedió la madrugada del 04 de septiembre y tuvo lugar luego de los últimos comentarios misóginos donde se aventó la frase “una mujer menos para maltratar”, tras la salida de una de sus compañeras.

Cuando se le dio la oportunidad de explicar esas palabras dijo que todo era “una completa ironía” provocada por Arath y Gala “al inferir que mi estancia aquí ha sido para maltratar mujeres, para violentarlas”.

Pero después de eso, Adrián Marcelo nuevamente se fue contra Gala Montes atacándola verbalmente. Montes se defendió señalando al influencer como “una persona misógina que no debería de estar aquí. Yo no inventé estos adjetivos, te los mereces. Y así como yo, te los van a repetir muchas mujeres allá afuera”.

El enfrentamiento siguió durante la noche y casi madrugada. Horas más tarde Adrián Marcelo accedió a marcharse. Todo fue tan repentino que ni se despidió de sus compañeros ni recogió sus objetos personales.

Violencia para el rating, silencio en la producción

Luego de la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos, Televisa Univisión —que se había mantenido prácticamente en silencio sobre la polémica— dijo en un comunicado que “el programa refleja las expresiones y decisiones de cada participante que no siempre representan los valores que como empresa promovemos”.

Sin mencionar nunca la salida de Adrián Marcelo, se la empresa se limita a decir que “no toleraremos ninguna forma de violencia de género, ni psicológica“, y finaliza diciendo que trabajarán “a partir de la experiencia de esta edición, para mejorar”.