“Nosotros no sentíamos síntomas. Mi hijo fue el primero que sintió los síntomas”, dijo sobre su hijo de 14 años, quien comenzó a sentirse mal el 22 de julio.

A la siguiente semana, el cantante también se sintió mal. “Le digo a Kenia: Qué bueno que nos dio porque nos tenía que dar”, dijo sobre su esposa, Kenia Ontiveros, quien también se contagió. “Yo no quería poner a mi mamá preocupada porque habíamos perdido a nuestro abuelito también hace poquito”, indicó a Univisión.

“No estábamos vacunados”, añadió sobre él y su esposa. “Estábamos en el dilema de que sí o no”, añade sobre la vacuna contra el virus. “Pasó todo esto y Dios nos vacunó”, expresó el cantante, quien dijo que sus pulmones se vieron afectados, y que tenía miedo de ser hospitalizado porque no quería ser entubado.

La estrella de música regional mexicana reveló que había adelgazado más de 10 kilos en unos 10 días tras enfermarse de Covid-19, y su esposa confiesa que se asustó al ver su cambio físico.

Tras ser criticado de exagerar los síntomas en redes sociales, el cantante respondió: “No me vieron ellos en qué grado estaba, cada persona hace su película. No voy a caer en el juego de nadie. Yo sí estaba mal y no tengo que jugar con eso”.