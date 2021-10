María León dijo que el grupo duró casi 13 años y le ayudó tanto a ella como a los demás integrantes a lograr sus metas. No obstante, puntualizó que no todo era miel sobre hojuelas, ya que todos tenían gastos personales que cubrir y por ende ella necesitaba más ingresos.

“Era como el grupo es prioridad, pero en lo que no estamos haciendo algo, yo puedo seguir trabajando e imagínate”, dijo.

En cuanto a su salida del grupo, Gustavo Adolfo Infante le recordó a la bailarina que en ese entonces se rumoraba que el talento de María León había comenzado a opacar a los demás integrantes de la banda y, por ende, ella deseaba hacer otras cosas.

“Realmente he sido muy inquieta siempre y para mí la música es muy importante, el baile también era muy importante y la actuación. Entonces muchas veces tuve que dejar ir cosas como ‘El rey león’, como un chorro de cosas a las que hice casting y me quedaba y por cuestiones de calendario no se podía porque tenía un compromiso previo y mi banda y mi familia eran lo más importante”, sentenció.

Debido a lo anterior, un día, a María León le ofrecieron la oportunidad de hacer una serie llamada “Guerra de ídolos” en Telemundo donde sería la protagonista.

“La realidad de esto (ella le dijo a su grupo) me parece muy egoísta que ustedes estén tanto tiempo sin trabajar, mientras yo trabajo, pero es su decisión. Me pueden esperar que son de 6 a 9 meses o pueden seguir con alguien más”, rememoró la cantante.

Así, con lágrimas y una bonita despedida, los demás integrantes de Playa Limbo decidieron seguir por su parte y María León tomaría un camino por su propia cuenta.

“Ese día que se los dije yo lloraba y era más por la conmoción y emoción del apoyo que me estaban dando. Me decían, María, tienes que vivir tus sueños, tienes que seguir”, recordó que le expresaron sus amigos en ese entonces.

Después de eso, ella comenzó a hacerse responsable de otros proyectos y decidió hacerse solista, además de defender sus ideales, hacer lo que le gusta y “no pedirle permiso a nadie”.