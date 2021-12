Cuida a la población en Mazatlán y también, entretiene en TikTok

En TikTok se encuentra un poco de todo, desde maestros dando tutoriales, cantantes demostrando su talento, bailarines con elaboradas coreografías, chef presentando sus platillos, y hasta un policía que presume su físico y su día a día.

Se trata de un agente preventivo que es originario de Mazatlán, o al menos radica en este puerto, pues sus videos son grabados aquí; su nombre, según está escrito en esta red social, es Luis Antonio Pazos, y su usuario es @rios_l84 y es una de la nuevas sensaciones de esta plataforma de videos.

Su cuenta es relativamente nueva, tiene 48 videos en total, que rebasan los 600 mil likes, en más de la mitad de su contenido aparece usando el uniforme de la Policía Municipal, y de hecho, son los que tienen más reproducciones, en uno de ellos se muestra en los primeros segundos portando el uniforme, pero el clip da un giro al mostrarse en camisa de resaque para presume su musculatura, este video mencionado tiene más de 2 millones de reproducciones.

Luis no hace videos bailando, como la mayoría de los tiktokers, pero se graba haciendo ejercicio en el gimnasio o en la playa. En otros tiktoks se le ve patrullando el puerto, y en uno más muestra su evolución desde su adolescencia hasta hasta estos días. Según la información de su perfil nació en el 84, por lo que debe tener 37 años.

También llevó sus videos a otro nivel al grabar junto al influencer Héctor Limón, originario de Culiacán, quién bromeó al decir que iba a mostrar sus atributos en el “Estadio de Mazatlán” para que lo arrestaran.

Los comentarios llueven en sus videos, se leen de algunos usuarios como “Pensé que en México no existían agentes de ese calibre”, “Quiero policías como los de Mazatlán en mi ciudad”, “Debo ir a Mazatlán para que me arresten”, entre otros piropos para Luis y otros dos compañeros que ocasionalmente salen en sus videos, pero que no se identifican.