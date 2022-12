“Buenas tardes familia, llego la hora de despedir esta gran etapa de nuestra carrera, nuestro Tour Enfiestados y Amanecidos. Gracias a todos por confiar en nosotros y acompañarnos a cada evento de este 2022. Llegó el momento de ir a descansar un tiempo a casa y disfrutar lo más preciado que tenemos, nuestra familia. Me los llevo en el corazón y espero mirar caras conocidas en el 2023 en nuestra gira de estadios ahora 360°. Que pasen una feliz navidad y un próspero Año Nuevo. Me extrañan en estos días que me les perderé un rato, los amo”, expresó Caz a sus seguidores.