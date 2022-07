$!Cumple Mick Jagger 79 años y lo celebra con los Rolling Stones

El vocalista de The Rolling Stones nació el 26 de julio de 1943, es oriundo de Dartford, una pequeña ciudad a 28 kilómetros del centro de Londres, ha sido cantante, compositor y actor. Fue nombrado caballero del Imperio británico en 2002 por su carrera musical. Para la ceremonia no vistió de frac, como es la costumbre, sino de chaqueta de cuero, tenis Adidas y corbata.

También fue actor

Mick Jagger ha coqueteado con el cine en varias ocasiones. Actuó en las películas Performance y Ned Kelly en 1970, Freejack (1992), Bent (1997) y The Man From Elysian Fields (2002).

Además, estuvo a punto de participar en Fitzcarraldo (1982), de Werner Herzog. Existen algunas escenas rodadas con él, pero su personaje fue eliminado porque sus conciertos con la banda se cruzaban con el rodaje. Incluso, Keith Richards y Johnny Depp intentaron que participara en Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011), pero no fue posible.