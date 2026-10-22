Cumple Miley Cyrus el deseo de una mujer diagnosticada con cáncer de mama

“Tengo cáncer de mama en Etapa 3 y quiero que Miley Cyrus me rape la cabeza”, dijo en la grabación, en la que también pidió a sus seguidores que etiquetaran a la cantante y a su equipo. Su intención era cumplir ese deseo antes de iniciar la quimioterapia, justo en el mes de concientización sobre el cáncer de mama.

Todo comenzó cuando Cash Jacobs publicó un video en TikTok en el que explicó su diagnóstico y pidió ayuda para llegar hasta la cantante.

Miley Cyrus tuvo un encuentro especial con una de sus fans después de su concierto en el Hollywood Bowl, en Los Ángeles. La cantante recibió a Cash Jacobs, una joven diagnosticada con cáncer de mama en Etapa 3, quien había compartido en TikTok el deseo de que la cantante le rapara la cabeza antes de comenzar la quimioterapia.

La petición llegó hasta el equipo de Miley Cyrus, que se puso en contacto con Jacobs y organizó el encuentro. Aunque no consiguió verla durante la primera noche, la respuesta llegó poco antes del segundo concierto de la cantante en el Hollywood Bowl, detalla quien.com

El equipo de la artista contactó a Jacobs, le solicitó información sobre su ubicación y sus datos, y le consiguió boletos para ir al concierto. Al terminar el show, la fan pudo reunirse con la cantante detrás del escenario para cumplir su sueño. El momento quedó grabado en video y se difundió en redes sociales.

En el video del encuentro se ve a Miley Cyrus prepararse para cortarle el pelo a Jacobs. Antes de comenzar, la cantante reconoció que también estaba nerviosa por el momento.

“Estoy asustada y como que puedo hacer esto”, comentó.

Durante el encuentro, la cantante compartió además unas palabras de apoyo para su admiradora: “Puedes ser suave y fuerte al mismo tiempo”. La cantante también le dijo que se sentía honrada de que la hubiera elegido para acompañarla en ese momento de su vida.

Después de conocer a la cantante, Jacobs publicó el video del encuentro y expresó lo que significó para ella cumplir ese deseo: “Dicen que no conozcas a tus ídolos, pero yo lo hice y fue mucho más que eso”, escribió.

La fan también contó que la música de Miley la ha acompañado durante momentos complicados, incluidos episodios depresivos y el proceso que comenzó tras recibir su diagnóstico de cáncer. Además, agradeció a todas las personas que compartieron su petición y ayudaron a que llegara hasta el equipo de la cantante.