Su gran desempeñó arriba de las tablas lo llevaron directo a la televisión, donde debutó en Ring of the Nibelungs (2004) y posteriormente en Vanity Fair (2004).

Reconocido por diversos papeles, desde sus inicios en la industria no pudo quitarse el estigma de ser un actor adolescente, aunque con el tiempo logró abandonar esa etiqueta y hoy ya es visto de una manera totalmente diferente.

Robert ha declarado más de una vez que le fue difícil deshacerse de la imagen del protagonista de Crepúsculo y volverse un actor creíble, por lo que no sabía hacia dónde iba su carrera.

Las películas se convirtieron en éxitos de taquilla, aunque las críticas eran mixtas. Por este rol recibió premios como Scream Awards, People’s Choice Awards, MTV Movie Awards y Teen Choice Awards. El último film fue en 2012, pero en el medio incursionó en otros proyectos que no fueron nada exitosos.

Fue en ese momento que apareció David Cronenberg y lo sumó al reparto de Cosmópolis, siendo un punto de inflexión en su trayectoria.

“Prefiero quedarme haciendo películas que intentan llegar a lugares interesantes con directores que admiro, un cine que me ha cambiado la vida”, comentó.

Tras esa etapa de maduración optó por interpretaciones totalmente diferentes a las que vimos y tuvo más elogios por parte de la prensa en cintas como The Lost City of Z (2016), Good Time (2017), High Life (2018), The Lighthouse (2019) y Tenet (2020), de Christopher Nolan.

Además, gracias a estos papeles fue convocado para ser el próximo Batman en The Batman, a cargo de Matt Reeves, dejando el estigma en el pasado y enfocándose en el futuro