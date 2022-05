$!Cumple Santa Fe Klan el sueño de otros

Durante su infancia, Ángel Jair Quezada, nombre real de Santa Fe Klan, jugaba al futbol al tiempo que soñaba con meter muchos goles, incluso creaba en su mente que traía un balón, imaginándose su propia película y sus posibles triunfos.

Sin embargo, lo que creía que sería su profesión se convertiría en el medio que le mostraría su verdadera pasión, la música. “En el barrio, en las canchas, en mi calle salíamos a jugar futbol y ahí empezó todo”, reveló a People en Español.

“La música la traigo en las venas desde chiquito”, relató. “Jugaba con instrumentos, pero en el barrio, cuando salía a jugar futbol, veía cómo bailaban break dance y cómo grafiteaban las bardas; cómo la gente andaba en el barrio feliz escuchando canciones, rapeando, improvisando y empecé a dejar de jugar futbol por ponerme a cantar”.

Justamente, los padres del cantante lo impulsaron para desarrollar sus talentos. “Desde chiquito descubrieron que sabía tocar, que sabía identificar el tono. Todavía no sé tocar bien, no me sé los tonos, las notas y no quiero ir a la escuela porque quiero hacerlo natural. Si me enseñaban una canción sabía acompañarla en el tono; me ponían el tono con piano, batería, acordeón algo le hacía que sonaba al ritmo; entonces, me empezaron a comprar juguetes de instrumentos”, continuó.