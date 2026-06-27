Cumple ‘Wannabe’ de Spice Girls 30 años en la escena musical

Hace 30 años, las Spice Girls irrumpieron con fuerza en la escena musical mundial con su primer gran éxito, Wannabe, enarbolando el lema del “Girl Power” (El poder de las chicas) y dejando una huella duradera en la cultura pop. Formado en 1994, el grupo británico lanzó Wannabe el 26 de junio de 1996. La canción ascendió inmediatamente a lo más alto de las listas de éxitos en Reino Unido, Estados Unidos y muchos otros países. “No era simplemente un grupo pop pasajero”, explica, a la AFP, Dominic Mohan, exdirector del periódico The Sun, quien cubría la actualidad musical en aquella época. “Eran muy dinámicas y también transmitían mensajes bastante fuertes sobre el feminismo, el ‘Girl Power’ y la importancia de ser uno mismo”, añadió.

Wannabe es el tipo de canción de la que uno sabe inmediatamente, desde que lo escucha por primera vez, que va a pasar a la historia”, señala, quien.com Dominic Mohan es el comisario de una exposición en el Barbican Centre de Londres, titulada 1996: 30 Years On (1996: 30 años después), que estará abierta al público hasta mediados de septiembre y rinde homenaje, entre otras cosas, a las Spice Girls y a algunos de sus ‘looks’ más emblemáticos. Una de las componentes del grupo, Mel B, ha prestado por ejemplo el mono con estampado de leopardo que llevó en 1997 en los Brit Awards, los premios más importantes de la industria musical de Reino Unido. A diferencia de los grupos femeninos anteriores, las Spice Girls tenían cada una un estilo distintivo.