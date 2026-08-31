Cumplen Edén Muñoz y Alexis Omman su promesa a José Luis, le cambian la vida

Tal y como se lo prometieron, el cantante Edén Muñoz y el YouTuber e influencer Alexis Omman, cambiaron la vida del joven invidente llamado José Luis, a quien no solo le grabaron su primer disco, aumentaron su presencia en redes, sino que además, le organizaron su primer concierto en Tepic, Nayarit, de donde él es originario. A través de las redes sociales de Edén Muñoz y del mismo José Luis, se puede ver como fue todo el proceso que se vivió para lograr que este talento nayarita viviera la experiencia de su primer concierto, apadrinado por el intérprete de Chale y La Nena.

En un primer video que acumula más de 52 mil likes, el joven José Luis aparece sobre el escenario del Auditorio Amado Nervo, en Tepic, vestido con camisa a cuadros, jeans negros y sombrero, interpretando el tema Volcán, que hiciera famoso el llamado “Príncipe de la Canción”, José José, escuchándose una voz afinada, romántica, mientras Edén Muñoz, detrás de él, sentado, lo ve y escucha emocionado.

José Luis, en su primer presentación estelar.

En otro video, se puede apreciar a ambas celebridades organizando todo lo que será el concierto y el costo que este tendrá, sumando de acuerdo al video, 7 millones de pesos, todo por una buena causa, apoyar a José Luis, a quien conocieron cantando en la calle, con vaso en la mano pidiendo un apoyo mientras cantaba. Tras este acto de solidaridad, los mensajes de agradecimiento al cantante por parte de su fandom no se hizo esperar.

Edén Muñoz se muestra emocionado al escuchar a José Luis.