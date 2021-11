Cuquita Abarca habla sobre la salud de Vicente Fernández

La gala benéfica tuvo lugar la noche de este 4 de noviembre, y con causa se llamó “Un eco por la niñez”, dónde se recaudaron fondos que serán destinados a un programa musical impulsado por el Gobierno de Jalisco para niños y niñas jóvenes en zonas vulnerables.

Al término del evento, después de meses sin dar declaraciones, Doña Cuquita Abarca habló sobre la salud de su esposo Vicente Fernández.

"Va muy bien, responde a todo lo que le preguntan; desde que entró he estado con él. No lo he dejado ni un día, va recuperándose", mencionó a los medios de comunicación presentes.

Por último, la matriarca de la familia aseguró que ella ya se encuentra bien de salud y agradeció las muestras de cariño por parte de los seguidores.

El evento se llevó a cabo en el Museo Cabañas dónde el cantante Alejandro Fernández y sus hijos, Camila y Alex Fernández brindaron un íntimo concierto en agradecimiento a los benefactores que se sumaron a la causa.

"Estoy conmovido... Para mí y mi familia la música siempre ha sido nuestra vida y un soporte para vivir. Estamos felices de participar y sumarnos con nuestra fundación, y a través de Ecos ayudar a cambiar la vida de nuestros niños que más lo necesitan", mencionó “El Potrillo” durante su presentación.

Cuando Alejandro Fernández se dispuso a retirarse del evento fue perseguido por los medios de comunicación hasta su camioneta, sin embargo, este no se detuvo a dar declaraciones.