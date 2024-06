La cantante y compositora estadounidense Cyndi Lauper anunció que se despedirá de los escenarios y de sus fans en la gira ‘Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour’.

Esta gira contempla 23 ciudades este otoño, marcando su primera serie importante de actuaciones en más de una década, informó un comunicado de prensa de LiveNation.

En este recorrido la cantante de 70 años incluirá su primer espectáculo en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.

“¡Es oficial! ¡El tour de despedida Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper se acerca y no podríamos estar más emocionados! Prepárate para cantar con todos tus amigos y crear recuerdos increíbles”, señala una publicación de LiveNation en Instagram junto con un video de Cyndi Lauper actuando en el Tonight Show With Johnny Carson, así como otros momentos de su carrera. .