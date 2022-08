Cynthia Rodríguez confirma salida de ‘Venga la alegría’

A su llegada al programa, Cynthia Rodríguez saludó a todos sus compañeros de emisión, quienes en cuanto tomaron sus asientos le pidieron a la conductora que confirmara si se había casado o no con Carlos Rivera durante su largo viaje, por lo que ella no pudo ocultar su emoción y confirmó que ya era esposa del cantante originario de Tlaxcala.

Después de haber disfrutado de unas vacaciones por más de dos meses, Cynthia Rodríguez reapareció en el programa matutino Venga la alegría , de TV Azteca para confirmar que durante su viaje sí se casó con Carlos Rivera , además, desmintió estar embarazada, pero eso no fue todo, ya que la ex participante de La Academia , también aprovechó para despedirse del programa, aunque recalcó que seguirá perteneciendo a la televisora.

“Sí, estoy feliz, estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas, de verdad estoy muy contenta, no sé qué decir, el amor y la felicidad son cosas que no se pueden ocultar. Ustedes saben que somos muy discretos y hay detalles que obviamente se van a quedar así, pero tenía que venir a contarlo aquí”, señaló Cynthia Rodríguez.

Segundos después, los conductores del matutino insistieron en investigar los detalles de la unión matrimonial de Cynthia y Carlos, pero la también actriz no dio su brazo a torcer, no obstante, sus compañeros optaron por averiguar si ya estaba esperando un bebé a lo que ella respondió:

“Creo que hay cosas que se tienen que compartir y no, no estoy embarazada, se los digo con todo el corazón el público que yo sé que nos aman, que me quieren tanto y que se emocionan, pero todavía no, sí es el plan como ustedes lo saben, esperamos que se nos cumpla este año y cuando eso suceda se van a dar cuenta por nosotros”, refirió Cynthia Rodríguez.

En otro momento de su visita, Cynthia Rodríguez fue cuestionada sobre su permanencia en el matutino y acerca de su futuro laboral, por lo que señaló que su regreso a Venga la alegría también era para despedirse del matutino, además, aprovechó para asegurar que seguiría perteneciendo a las filas de TV Azteca y que no llegaría a Televisa como se había especulado.