$!D. Krugga, un mazatleco que conquistó a los productores de la serie ‘Rebelde’

Noroeste contactó a D. Krugga a través de su página oficial de Facebook para pedirle una entrevista, la repuesta fue breve, pero positiva, aunque pidió que la entrevista fuera vía WhatsApp, quizá porque no está acostumbrado a hablar con los medios de comunicación o porque esta muy ocupado.

Mazatlán es un semillero de talento y no es un secreto que de este puerto salen la mayoría de los intérpretes del regional mexicano, pero, poco a poco ha ido tomando fuerza un nuevo género: el urbano, y D. Krugga es uno de sus exponentes.

Durante la entrevista, D. Krugga comparió que “la primer canción que grabé fue cuando tenía 15 años, así que ya tengo 12 años desde mi primer canción y cuatro más o menos de manera más profesional, dentro del ámbito profesional”.

Además, explicó que fueron los productores de Rebelde quienes lo buscaron, para que su música fuera parte de sound track del proyecto juvenil que protagonizan Karla Cossío, Sergio Mayer Mori, Franco Masini y Azul Guaita, entre otros.

“Una mañana me llegó un correo, donde me comentaban la idea, de mis canciones dentro de una serie que venía en camino para el siguiente año (2022), la primera vez pensé que era alguna broma o no era legítimo, ya que el mensaje era muy corto, parecía que se quería más comunicar conmigo que ofrecerme una propuesta”, recordó.