Da a luz Cardi B a su cuarto hijo, junto a su pareja Stefon Diggs

La rapera ya es madre de otros tres niños —Kulture, Wave y Blossom— fruto de su relación anterior con el también rapero Offset. La ex pareja inició su proceso de divorcio en 2024, trámite que aún no concluye, de acuerdo con People.

Este es el primer hijo que la artista tiene con su actual pareja, el jugador de la NFL Stefon Diggs. En su publicación, Cardi B escribió. “Empezar de nuevo nunca es fácil, ¡pero ha valido la pena! Les presenté al mundo nueva música y un nuevo álbum. Un nuevo bebé llegó a mi vida, y una razón más para ser la mejor versión de mí misma”.

Cardi B dio a luz a su cuarto hijo, un niño, según informó la rapera en su cuenta de Instagram. Un portavoz confirmó a la revista People que tanto ella como el bebé se encuentran bien y felices.

En su momento, Cardi B había revelado que estaba embarazada de su cuarto hijo, el primero con Stefon Diggs, receptor abierto de los New England Patriots, detalla milenio.com

La ganadora del Grammy contó la noticia durante una entrevista con Gayle King en “CBS Mornings”, donde expresó su emoción por la etapa que estaba viviendo.

“Estoy emocionada. Estoy feliz. Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte. Me siento muy bien de estar haciendo todo este trabajo. Pero lo estaba haciendo mientras estaba creando un bebé. Mi hombre y yo nos apoyamos un montón”, dijo entonces.

También comentó que ambos eran ambiciosos y se encontraban en situaciones similares en sus carreras, describiéndose como “de los más fregones” en sus respectivos campos. Cardi B relató que Diggs la hacía sentir segura incluso en los momentos más complicados.

“Hace como dos semanas estaba teniendo un ataque de pánico... me estaba poniendo muy nerviosa con todo el lanzamiento del álbum. La gente a veces te ama, a veces te odia, y estaban diciendo cosas muy gachas de mí”, explicó. “Él me hace sentir muy segura. Sentirse segura es sentirse confiada”, añadió.

En aquel momento, Cardi B recordó que era madre de tres hijos con Offset: Blossom, de 1 año; Kulture, de 7; y Wave, de 4. Diggs, por su parte, también tenía una hija de una relación previa, Nova, nacida en 2016.

La rapera también había revelado que en 2024 había solicitado el divorcio de Offset, con quien se casó en secreto en septiembre de 2017 en Atlanta. Su compromiso se dio a conocer un mes después. En 2020, ella ya había pedido el divorcio por primera vez, alegando que el matrimonio estaba “irremediablemente roto”.