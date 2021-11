$!Da Carlos Coronel en el Ballet los mejores pasos de su vida

Era solo un niño cuando Carlos Miguel Coronel Sánchez disfrutaba de cantar, ser el showman de la fiesta, su sueño era convertirse en cantante,y aunque logró su deseo de cantar sobre escenarios, la vida le tenía preparado otro camino, en el que destacó mucho más, la danza, profesión que lo ha llevado a bailar a importantes escenarios , en el que ha trascendido más, formando hoy parte del espectáculo internacional llamado Jaripeo sin Fronteras, del cantante Pepe Aguilar. La historia de Carlos está llena de sueños, retos, sacrificios, pero también de logros, uno de ellos haber logrado su meta de ser cantante,esto previo a descubrir su gran talento en la danza, principalmente, en el Ballet, el cual sería su mundo, en donde hasta hoy ha recibido muchas satisfacciones.

“Yo cantaba en mi casa,me gustaba, siempre en las fiestas yo era el del show, eso me llevó a participar en concursos de canto, porque me decían que tenía buena voz, hasta que un día en uno de esos concursos me encuentro con alguien que formaba parte del Coro de Ópera de Sinaloa, y me pide que vaya para que audicione, pero yo no cantaba ópera, sólo música popular, pero hago la audición y me quedo, formando parte del grupo de los tenores, esto en el 2007”, expresó. Una vez dentro del coro, Carlos empieza a tomar clases de canto con distintos maestros, entre ellos Enrique Patrón de Rueda, siendo Carlos con el tiempo reubicado en la voces de los barítonos, preparándose para participar en la ópera del Hombre de la Mancha, dentro del coro.

Luego llegaron más óperas como, La Flauta Mágica, Carmen, Tosca, así como zarzuelas, y galas de ópera acompañando a otros artistas, en las que en algunas ocasiones Carlos figuraba como solista, interpretando algunas piezas musicales. Su gusto por el canto, llevó a Carlos también a acercarse al mundo de la danza, por lo que a sus escasos 14 años de edad, comienza a tomar clases de ballet en la escuela de Chepina Sánchez Guerra, actividad que combinaba con sus estudios de licenciatura en piano en la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por lo que cada día tomaba clases de canto, de ballet, y acudía a sus clases de licenciatura.

Fue en esas clases de ballet, que Carlos logra convertirse en pareja de baile de Fernanda Guerra, bailando con ella en muchos eventos culturales en Sinaloa, trabajando en conjunto con la Secretaría de Cultura de Sinaloa, fundando junto a Fernanda Guerra, la Escuela de Ballet de Sinaloa en 2010, creando cuadros dancísticos que presentaban por distintos municipios del estado, además de participar en eventos como La Feria de las Artes, y conciertos que organizaba el maestro Patrón de Rueda, eventos en Álamos, Sonora, invitándolos a ellos como bailarines. “Bailando participé en zarzuelas como Luisa Fernanda, La verbena de la paloma, Cavalleria rusticana, entre otras”. Fue en esas clases de ballet, donde la maestra cubana llamada Suria, al ver su potencial para bailar, lo motiva a viajar, a la Habana, Cuba, en donde ella es la actual directora del Ballet Santiago de Cuba. Una vez en la Habana, en 2012, Carlos ingresa a la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, hoy llamada Fernando Alonso, conociendo otro mundo de lo que era el arte de bailar Ballet.

“Cuando llegué a Cuba, y me encuentro con ese mundo, me sentí como niño en Disneylandia, era algo totalmente nuevo para mi, porque no sabía que el Ballet era mucho más de lo que yo pensaba, era como haber llegado a las grandes ligas del Ballet, recuerdo que la primera vez que audicioné no quedé, no llevaba el nivel requerido, por lo que la maestra Suria me preparó seis meses para poder volver a audicionar para ser aceptado, y por fin logro entrar”. Aquí dijo, la carrera de Ballet dura 10 años, pero como Carlos ya contaba con 18 años de edad, de los cuales cuatro de ellos ya estaba bailando, tuvieron que nivelarlo para que estuviera al nivel de los bailarines de quinto y sexto año de la carrera, en el que se tiene un elevado nivel de ballet, algo que fue difícil, pero no imposible para Carlos, quien tuvo que tomar más de dos clases diarias, para estar al nivel que se requería pasando en la escuela hasta 12 horas bailando. Finalmente, después de tres años de dedicación y estudio, Carlos logra graduarse de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso en Cuba, como bailarín y maestro de ballet, convirtiéndose en uno de los pocos mexicanos en conseguir las dos carreras como maestro ballet, danzas históricas, danza de carácter, y de repertorio clásico tradicional, y como bailarín.

Y no paran lo logros Una vez graduado, Carlos es invitado a participar en una compañía de danza en Santiago y Camagüey, para posteriormente de eso, regresa a Culiacán, para ingresar como maestro dentro de la licenciatura de danza contemporánea que ofrece actualmente el ISIC, durante seis meses, para después viajar a la Ciudad de México por motivos de trabajo, para participar dentro de la obra La bella y la bestia, organizado por Ocesa, la cual iba a realizar giras internacionales, obra que finalmente no se hizo, dejando a Carlos a la Deriva en este lugar, sin trabajo, si nada. “Llegué con la idea de trabajar, y de repente se canceló todo, me quedé sin dinero para pagar la renta, hasta que me quedé con un amigo, así estuve dos meses, no encontraba chamba por ningún lado, hasta que sale una audición de Amor Eterno: El Musical, de Juan Gabriel, me lanzo a la audición, llegué bien tarde porque me perdí, pero gracias a Dios logré quedarme como bailarín, donde tuve la oportunidad de conocer al cantante”. En el musical recordó fue en abril 2017, previo a su muerte, un espectáculo que fue aprobado por él, y que él mismo hizo el guión, participando Lucía Méndez, Dulce, César Bono, Ana Bárbara, Pablo Montero, Mauricio Martínez, Natalia Soza, Bobby Pulido, Ernesto Dalessio, entre otros. “Yo esa obra participaba como bailarín y cantante, porque era teatro musical, y fue en un ensayo donde Ernesto Dalessio no se presentó, y el director musical pide que alguien marque la parte de él, y me animo a cantar el Noa Noa, quedando el director complacido, a partir de ahí, me hicieron el suplente de Ernesto Dalessio,y yo encantado porque cuando él no podía estar yo hacía toda la función, la cual fue exitosa por todo lo que ofrecía”. A partir de ese rol que interpretó en la obra, a Carlos le llegaron nuevas propuestas de trabajo, ya fuera como cantante o como bailarín, llamándolo también para el modelaje, y para participar en algunos programas de Televisa. A la par de todo esto, Carlos jamás dejó de seguir practicando el ballet, además de continuar con su preparación física, y vocal, manteniéndose así en óptimas condiciones para estar listo a cualquier llamado de trabajo. Tras ser clausurada la obra de Juan Gabriel por problemas legales con la familia, Carlos es llamado para participar en el musical llamado Capricho, protagonizado por la también sinaloense Melissa Galindo, con quien creó una buena amistad, además de con Alejandro Tomassi, Omar Fierro, Alejandra Ávalos, entre otros. Una vez su tiempo concluído en esta obra, Carlos es llamado a participar en Cats, realizando tres personajes, hasta que concluyó la temporada, paticipando también en otros musicales, como Romeo y Julieta en el Castillo de Chapultepec, entre otras obras, como Drácula, La pasión de Cristo, hasta que llegó la pandemia en 2019, quedándose sin trabajo. Bienvenido al Jaripeo sin Fronteras Tras un año y medio sin trabajo, en abril de este 2021, el bailarín sinaloense, es llamado por uno de sus amigos invitándolo a que audicionara para el espectáculo de Jaripeo sin Fronteras del cantante Pepe Aguilar, imaginando que bailaría temas folklóricos, pero no fue así, era para formar parte de espectáculo con un concepto parecido a lo que hace el Circo del Sol, buscando bailarines que tuvieran técnica. “Sin pensarlo mucho mando mi casting en línea, bailando toda clase de ritmos, y al mes me dicen que fui seleccionado, junto a otros tres bailarines, formando parte de la gira de presentaciones de Pepe Aguilar en gran parte de los Estados Unidos, para mí fue algo espectacular porque iba a tener trabajo de nuevo, conocería lugares que no he visto, empezando en Anaheim, California, seguido de Salk Lake City, Albuquerque, Oakland, Fresno, El Paso, San Antonio, en total era recorrer casi 20 ciudades de Estados Unidos”.