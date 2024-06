Lo que llamó la atención fue que Nodal le dio “like” a esta serie de fotografías, los internautas se percataron de esto y también que el músico regional no sigue en Instagram a Joaquinha; por lo que aseguran que se encuentra espiando a su ex pareja.

La publicación tuvo comentarios en los que usuarios tundieron al mexicano. “¿Y Nodal qué anda haciendo dándole like a este post?”, “Ahora te toca a vos cuidar de Cazzu” y “Nodal dándole like a esta publicación”, “El cinismo no anda en burro como dicen, y el Nodal dando “Like” a la foto”, “Quién te necesita Nodal?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en los comentarios.