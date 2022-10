Da inicio con la música de Miguel Paredes la actividad en el puerto de la LMP

Homenaje a un grande

Con el homenaje al artista plástico Antonio López Sáenz y bajo la temática “Secretos de Mazatlán”, se puso en marcha la temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico, en el estadio Teodoro Mariscal.

La ceremonia inaugural dio inicio con una proyección en la megapantalla del homenajeado de la noche, el maestro Antonio López Sáenz, quien expresó el agradecimiento al Club de Beisbol Venados por la distinción, y además recordó sus inicios como artista plástico. En la ceremonia, se dejó ver un pequeño vestido de beisbolista, sobre la loma de pítcheo, que simulaba ser el artista Antonio, se veía con un lápiz y un cuaderno en su manos, lo que indicó los inicios del maestro plástico en las Bellas Artes.

Su amor por la pintura y las artes plásticas una vez más quedó de manifiesto al recordar en ese vídeo el artista sus inicios y lo orgulloso que se siente de sus raíces.

“Yo me defino un hombre feliz, porque desde niño tuve la seguridad de lo que yo quería ser en mi vida, me costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, yo mismo no entendía porque había nacido con esa vocación después de tanta lucha, esfuerzos, ciclones en mi vida, amores, trabajo me logré realizar”, se dejó escuchar por el sonido local el mensaje de Antonio López Sáenz, quien al final desde su estudio dio por inaugurada la temporada de beisbol invernal.