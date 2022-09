J Balvin se convirtió en el primer rostro que los aficionados de Los Rams, el actual campeón y Bills, equipo favorito para llevarse el trofeo Lombardi, vieron este 8 de septiembre a las afueras de Sofi Stadium, al que se dieron cita cientos de personas para disfrutar del show del artista colombiano, intérprete de temas como Mi gente y No me conoce.

Tras unas breves palabras con el público, el colombiano siguió su show cantando a los presentes los temas Say my name , Con altura , este último que grabara junto a la española Rosalía, seguido de Tú me tiene loco , y Blanco, temas con los que puso a bailar al gran multitud que se unió a esta fiesta, en donde predominaba la presencia latina con gente de Cuba, Puerto Rico, México, Santo Domingo, entre otros.

Aunque el calor era intenso, el cantante no dejó de cantar, bailar e interactuar con su público, para quienes interpretó el movido tema I like it, con una fusión de salsa y urbano, para continuar a ritmo de In da ghetto, causando la euforia de los latinos que no dejaron de aplaudir al colombiano, cerrando con este tema su presentación en el Kickoff NFL 2022.

¿Qué es el NFL Kickoff Experience?

El NFL Kickoff Experience es un concierto patrocinado por Verizon, donde los presentes conviven con leyendas de la NFL y atienden un concierto previo al inicio de campaña de NFL.