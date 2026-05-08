Da Shakira un adelanto de ‘Dai Dai’ el nuevo tema del Mundial 2026

Shakira lo volvió a hacer. La cantante colombiana confirmó este jueves que su nuevo sencillo Dai Dai, en colaboración con Burna Boy, será la canción oficial del Mundial 2026. La artista hizo el anuncio a través de un video grabado en el emblemático Estadio de Maracaná, donde aparece rodeada de balones de futbol, bailarinas y referencias visuales mundialistas mientras interpreta fragmentos del tema. “From Maracaná Stadium, here is Dai Dai, the FIFA World Cup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready!”, escribió Shakira en sus redes sociales al confirmar el lanzamiento oficial para el próximo 14 de mayo.

Con Dai Dai, Shakira se convierte en la artista más ligada a los himnos modernos de la Copa del Mundo. En 2010 marcó a toda una generación con Waka Waka (This Time for Africa), el tema oficial del Mundial de Sudáfrica, mientras que en 2014 volvió a dominar las listas globales con La La La (Brazil 2014) durante la Copa celebrada en Brasil. Ambas canciones se transformaron en fenómenos culturales y acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidando la relación entre Shakira y el futbol global, señala quien.com Ahora, la apuesta junto a Burna Boy apunta hacia una mezcla de ritmos afrobeat, pop y sonidos latinos, alineados con la diversidad cultural que caracterizará al Mundial 2026.