Da U2 concierto en el metro de Kiev por la ‘libertad’ de Ucrania

Bono, líder del grupo de rock irlandés U2, y su compañero de banda The Edge, dieron el domingo un concierto en una estación del metro de Kiev, en el cual elogió la lucha de Ucrania por la libertad y pidió que llegue pronto la paz.

“Su presidente (Volodímir Zelenski) lidera el mundo en la causa de la libertad en este momento (...) El pueblo ucraniano no sólo está luchando por su propia libertad, está luchando por todos los que amamos la libertad”, dijo ante alrededor de 100 personas reunidas en la estación.

Desde la plataforma de una estación del metro de la capital ucraniana, el músico de 61 años y el guitarrista The Edge, interpretaron temas como “Sunday Bloody Sunday”, “Desire” o “With or without you”.