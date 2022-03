$!Daddy Yankee invita a Paquita la del Barrio en su gira de despedida

“En esta carrera al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes y con todo lo que me han dado. A este género ustedes dicen que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para convertir este género en el más grande del mundo”, expresó Yankee, también conocido como “El Bigo Boss”.

Así, con este polémico anuncio, llegó otro aún más controversial y es que dentro de los invitados que podrían figurar para las presentaciones del cantante estaría la mismísima Paquita la del Barrio.

Esto lo dio a conocer la intérprete de Rata de dos patas durante una entrevista que tuvo en el programa De primera mano.

“Tengo entendido que sí (participaré en el tour de Dady Yankee)”, comenzó a decir la cantante, para después añadir: “Yo estaba en Veracruz, la invitación llegó por medio de Paco Torres (su representante)”, comentó.

De igual manera, la cantante de 74 años expresó que no conocía el repertorio musical del puertorriqueño, pero sí estaba dispuesta a colaborar con él.

“Él canta lo suyo y yo cantaría lo mío. Cada quien lo nuestro”, añadió.

Respecto a su estado de salud, Paquita la del Barrio mencionó que aún no se encontraba en las mejores condiciones, lo cual ha hecho que sus conciertos sean un poco más difíciles de llevar a cabo e incluso tenga que realizarlos en silla de ruedas.

“Tengo que trabajar así porque me cuesta mucho estar parada. Van dos trabajos que hago en silla de ruedas y no me da vergüenza, si el público me acepta tal y como soy me voy a dedicar a mi público, que es hermoso. Entonces aunque sea en silla de ruedas voy a estar trabajando”, puntualizó.