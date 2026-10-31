Daddy Yankee presenta en México ‘La postal’, un álbum con colaboraciones internacionales

Con una propuesta musical que reúne 15 canciones y colaboraciones con figuras de distintos géneros, Daddy Yankee presentó en México, “La postal”, un álbum que el artista puertorriqueño describe como una colección de cartas de amor.

La nueva producción reúne a exponentes de la música internacional como Cardi B, Myke Towers, De La Rose, Danny Ocean, Bizarrap y Diljit Dosanjh, con quienes comparte créditos en este material.

Las colaboraciones de este álbum representan uno de los principales atractivos, al reunir a artistas de diferentes propuestas musicales lo que amplía el alcance del proyecto y ofrece una combinación de sonidos que cruza fronteras y géneros, desde el hip-hop y el pop hasta los ritmos urbanos.

Con esta diversidad de invitados, Daddy Yankee presenta un material que apuesta por la conexión entre culturas y estilos musicales, además de mostrar nuevas facetas de su propuesta artística.

Con este lanzamiento, el intérprete apuesta por una propuesta que conecta diferentes estilos y generaciones musicales, a través de canciones que tienen como hilo conductor el amor y las emociones.

La postal llega en una etapa importante para la trayectoria del cantante, quien será homenajeado el próximo 11 de noviembre en una gala privada en Las Vegas, Nevada, durante la Semana del Latin GRAMMY 2026.

La ceremonia incluirá un concierto tributo en el que artistas internacionales y amigos cercanos interpretarán algunos de los temas más representativos de su trayectoria.

Con este disco, Daddy Yankee suma un nuevo capítulo a su trayectoria, marcada por su influencia en la expansión internacional del reguetón.