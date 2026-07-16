‘Dai Dai’ de Shakira y Burna es la canción número uno en el mundo en Billboard

Como era de esperarse, Dai Dai, el himno del Mundial de Shakira y Burna Boy es la canción más grande en los charts globales de Billboard. Dai Dai (FIFA World Cup Official Song 2026) subió al número uno del Billboard Global 200, con fecha del 18 de julio, mientras suma una tercera semana consecutiva en la cima del Billboard Global de Estados Unidos. El tema sigue subiendo en el Billboard Hot 100 Estados Unidos, pero todavía no logra entrar en la mitad superior de la lista, dejando al descubierto una rara diferencia entre su dominio global y su recepción doméstica. El Global 200 y el Hot 100 suelen ir bastante alineados, así que si Dai Dai no es todavía un fenómeno enorme en Estados Unidos, pero ¿dónde sí lo es?.

En la semana que terminó el 9 de julio, el tema registró 94.3 millones de reproducciones oficiales on-demand a nivel mundial (tanto incluidas como excluidas para charts), según Luminate, detalla billboard.com Normalmente, una canción que entra al Global 200 recibe entre 25 y 30 por ciento de sus streams globales desde Estados Unidos, pero en el caso de Dai Dai es menos del 8 por ciento. Tiene sentido que el tema rinda por debajo en Estados Unidos, tomando en cuenta su mezcla de afrobeats y reggaetón, su combinación de idiomas y, además, la menor presencia del fútbol en el país frente a muchas otras naciones, aun cuando ciudades estadounidenses albergan la mayoría del torneo.