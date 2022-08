Dalú ya es mamá y muestra la primera fotografía de Luna

La ex concursante de La Academia decidió mantener su vida personal en privado, sin embargo, compartió la alegría de haberse convertido en mamá con sus seguidores.

“09.08.22 Ella es exactamente lo que había soñado. Perfecta (She’s exactly what I dreamed of. Perfect)”, escribió en la publicación donde dejó ver la mano de su bebé en comparación con su dedo, el cual estaba sujetando.

En cuestión de segundos sus seguidores reaccionaron con todo tipo de felicitaciones, además de sus colegas, amigos y familia, entre las cuales se destacó la de Laura Zapata, quien escribió: “¡Wow! llegó el día de tener a tu hermosa Leoncita entre tus brazos. Que Dios y la Santísima Virgen la acompañen siempre y a ti con la gran bendición de ser madre”.

Entre los mensajes se encontró el de Kalimba, que escribió: “Ellos siempre lo son. Felicidades enormes amiga de mi alma. De aquí en adelante todo lo que venga es bueno, hasta lo difícil, verás”. Por otra parte, Érika Alcocer le dio la “bienvenida al mundo de las mamás cantantes”, mientras que Dennis Arana escribió “¡Que emocioooooon! Les mando besos ya quiero verlas”.

Otras personalidades que felicitaron a la nueva mamá fueron, Sofía Aragón, La Chicuela, Ismael Zhu y Gibrán Gutiérrez.

Para recordar, fue en marzo de este año cuando la ganadora de La Academia en 2020 reveló una tierna fotografía con su pareja. En la imagen se observa a su novio abrazándola por atrás, mientras ella posa con un top negro dejando al descubierto su vientre.