El actor culiacanense interpretará el papel de Daniel y Plutarco Haza con el personaje de Humberto, aunque todavía no se define en qué consiste cada interpretación, trascendió que ambos estarán en el inicio de la historia de Luis Miguel ya adulto.

Lo que se sabe es que, la historia de amor entre la actriz y el cantante no será contada en esta última entrega, pues antes y durante la segunda temporada, la famosa metió un proceso legal para que los productores de la serie no pudieran usar su nombre, historia, así como la de sus hijos.

Macarena Achaga, por su parte, le impregnó su propio sello a la hija de Luis Miguel e incluso aseguró que fue construida a través de “los lentes de Macarena”, lo que le otorgó al personaje el carácter “de una mujer en formación” que promueve la relación con su papá y no con una estrella del pop.

“Fue crear a dos personajes distintos, porque es Luis Miguel en un tiempo pasado y otro en el tiempo presente. Para mí era súper importante que se sintiera como dos personajes distintos con una diferente corporalidad, con una diferente voz, porque vas viendo como él va cambiando y a lo largo de la temporada ver cómo el joven se va convirtiendo en el adulto, entonces eso fue el mayor reto, fue un reto actoral mucho mayor que el de la primera temporada, sobre todo porque a nivel práctico sí me toca salir de ambos personajes”, comentó en la entrevista.

El hijo de Mauri apareció en el capítulo cinco en la temporada dos, donde apareció con una participación especial al lado del polémico personaje de Patricio Robles, el polémico representante que apareció para ayudar a Luis Miguel y consiguió, según la producción de Netflix, uno de los temas más incónicos del cantante Hasta que me olvides.

De acuerdo con información de la revista Quién y que le fue proporcionada por Netflix, la serie continuará con la mecánica en dos líneas de tiempo, por lo que no se perderá la historia que ya habían marcado sobre la relación que sostienen los actores Fernado Guallar y Macarena Achaga, así como una etapa más adulta de Luis Miguel, donde se enfrenta a diversos conflictos con su familia, equipo de trabajo y sentimentales.

En enero de este año, en entrevista con el programa Ventaneando, el abogado Guillermo Pous, quien representa a Aracely Arámbula, mencionó que la actriz había puesto algunas condiciones para que puedan utilizar su imagen.

El abogado indicó que la producción se acercó a Aracely Arámbula para consultar si podía aparecer en la serie, sin embargo, ella se negó.

“Se reunieron en una ocasión con la señora Arámbula y la posición de la señora fue muy clara, de ninguna manera quería o que hubiera referencia en la serie y fue después que me pidió a mí que interfiriera y tuve algunas pláticas con la productora”, dijo Guillermo Pous.

Más tarde, ante las especulaciones sobre si habría un arreglo entre los famosos para contar su historia, en abril del 2021, La Chule rompió el silencio y reveló que la producción de Netflix no podrá mencionarla ni en la segunda, tercera o cuarta temporada, pues logró cuidar su imagen.

Reveló que desde el inicio de la serie ella pidió no usar su imagen por ningún motivo, así que para dejarlo más claro lanzó un comunicado: “Como fue comentado desde un inicio y por parte de mi management, así como de mi representante legal, nunca tuve la intención de autorizar el uso y explotación de mi imagen como parte de la narrativa biográfica, real y/o ficcionada en la serie Luis Miguel. Mi posición fue clara y contundente al hacer valer un derecho que en exclusiva me corresponde y defendí de manera firme”, se lee en el comunicado.

En este sentido, Aracely Arámbula reveló que tiene derecho a mantener su vida en privado, pues es algo que no es de incumbencia de terceros.

“Con más de dos décadas de trayectoria profesional, el cuidar mi imagen no ha sido una tarea sencilla y esto debe ser un respaldo y aliciente para todo nuestro gremio, ya que vivimos de lo que forjamos como resultado de nuestro trabajo”, reveló.

Aracely Arámbula recomendó a sus compañeros del mundo artístico que pongan límites sobre su vida privada, pues es un derecho.

“Los invito a hacer valer sus derechos, defenderlos y dejar de pensar que hay cosas que no se pueden lograr por más grande que parezca el reto”, aseguró.

La ex pareja de Luis Miguel comentó que el hecho de haber significado algo en la vida de una persona no da derecho a que se lucre con ello. Además, dijo que será ella la que cuente su historia.

“El ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista en sus negocios. He iniciado el proyecto de escribir mis memorias, en donde con prudencia y discreción se ha visto involucrada mi vida personal en su transición hasta la profesional y llegando hasta el momento de ser madre, siendo que de esta forma podrán conocer las etapas más trascendentes; la realidad contada desde la fuente y no por terceros ajenos a ella, ni de manera parcial o tendenciosa”, concluyó Aracely Arámbula en su comunicado.