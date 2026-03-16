Dan de alta a José Ángel Bichir tras tres días hospitalizado

Luego de tres tras internado en un hospital de la Ciudad de México, El actor José Ángel Bichir fue dado de alta.

Bichir cayó de un tercer piso de un edificio el pasado 13 de marzo y al salir del hospital fue captado por las cámaras del programa Ventaneando y habló sobre el incidente.

“Ahorita estoy todavía muy mareado y todavía no estoy muy consciente, pero les agradezco mucho estar presentes, su atención y la preocupación a toda la prensa y todos los medios por este suceso tan lamentable y tan molesto para mí y toda mi familia”, dijo para Ventaneando.

El integrante de la dinastía Bichir fue cuestionado sobre su salud mental y esto dijo: “Estoy muy mal, me siento muy mal. No entiendo muy bien qué está pasando, es como despertar de un sueño y no entender muy bien qué pasó”.

El actor no reveló información sobre su estado de salud físico y mental, pero dijo que tomará terapia psicológica como parte de su proceso de recuperación, señala milenio.com.

Tras darse a conocer lo que había ocurrido con el actor, se especuló que habría estado bajo la influencia del alcohol, lo que su madre desmintió con medios nacionales.

“Claro, no estaba borracho, claro que no. O sea, estaba en mi casa”.

Un día después, Patricia Pascual, madre del actor también comentó que su hijo estaba fuera de peligro y reveló que se encontraba bien.

“Está bien, tuvo fractura de nariz y de su boca, pero él está muy fuerte y va a estar bien; su clavícula y su talón también están un poco lastimados”.