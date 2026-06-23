Dan de alta a Luis Miguel tras someterse a intervención médica en Nueva York

El periódico El Economista, a través de Informalia, confirmó que el intérprete de La Incondicional ya había abandonado el centro médico neoyorkino, detalla quien.com

Según informó, el alta de Luis Miguel fue pronta por su evolución favorable bajo la supervisión del reconocido cardiólogo español Valentín Fuster.

Después de semanas de rumores sobre su estado de salud, diversos medios aseguran que Luis Miguel ya salió del Hospital Mount Sinai, en Nueva York, donde permanecía internado tras someterse a una intervención médica.

REVELAN QUE LUIS MIGUEL SE RECUPERARÁ EN MÉXICO DE SU DELICADA CIRUGÍA HECHA EN NY 🏥 'El Sol' por fin fue dado de alta, tras pasar dos semanas internado por una delicada operación. 🛏️ Aunque la habitación más prestigiosa del Hospital Mount Sinai estuvo ocupada por la hija de... pic.twitter.com/bN6oQdi4EU

Según el medio, que cita fuentes del propio hospital, “todo ha ido bien tras la intervención y Luis Miguel ha abandonado el centro situado en Manhattan”. Las publicaciones además informó que el siguiente paso para el cantante será trasladarse a México, donde continuará su recuperación en total privacidad.

Esta versión también coincide con lo que publicó anteriormente la revista Semana, que informó que Luis Miguel permanecía hospitalizado en Nueva York y no en México por compromisos profesionales, como se especuló en un principio.

También señalan que Paloma Cuevas ha estado muy pendiente de la evolución del cantante durante las últimas semanas.

De acuerdo con la publicación, la española ha dividido su tiempo entre Estados Unidos y España para acompañar a Luis Miguel mientras atendía también distintos compromisos familiares y profesionales.

El medio agregó que personas cercanas a Michelle Salas también manifestaron preocupación por la salud del intérprete durante su estancia en el hospital. Según una fuente del entorno de la influencer, la hija del cantante siguió de cerca la evolución médica de su papá.

Otro de los detalles difundidos por Informalia tiene que ver con las condiciones de la hospitalización de Luis Miguel. Según el medio, el cantante no pudo ocupar la exclusiva suite destinada a pacientes de alto rango del Hospital Mount Sinai debido a que “se encontraba ocupada por la hija de un multimillonario norteamericano”.

Ante esta situación, el hospital habría acondicionado otra habitación con las características solicitadas por el equipo del cantante para garantizar su privacidad y comodidad durante el proceso de recuperación.