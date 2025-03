Dan de alta a Lupita D’Alessio tras ser hospitalizada

“Acaban de dar de alta a mi mamá, gracias a Dios”, informó el también vocalista del grupo Matute a través de Instagram. Además de agradecer el apoyo recibido durante este momento complicado.

En días pasados, la propia Lupita explicó en una entrevista con el programa Ventaneando las razones por las que tuvo que ser hospitalizada tras su arribo a la capital azteca, señala elimparcial.com

“Llegué medio mal en la madrugada del viernes pasado, pero en todos estos días ha habido una gran recuperación... sí, estoy aquí (en el hospital) es porque me di cuenta y me avisó el cuerpo. Y cuando llegas a tiempo es a tiempo... En lugar de venirme a trabajar, Dios me mandó al hospital a checarme”, detalló.