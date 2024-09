Jorge Medina, ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón, conquistó con su música y carisma al público que se dio cita en la Plazuela República para festejar el Grito de Independencia.

El cantante convocó a decenas de seguidores, quienes junto a él cantaron cada uno de sus éxitos a todo pulmón.

Desde su arribo al escenario, el intérprete conectó con el público que desde temprano se postró en la explanada para cantar y bailar junto a su ídolo.

Medina llegó al escenario al ritmo de El Sinaloense, lo que hizo bailar a los presentes en sus lugares.

Canciones que lo han consolidado en el regional mexicano cómo una de las mejores voces del regional mexicana iban inundando la velada, que se convirtió en una gran fiesta llena de adrenalina y nostalgia.

El ambiente no decayó en ningún momento durante el show y menos a la interpretación de temas como La llamada de mi ex, En los puritos huesos, Que se te quite ese orgullo, El corrido de Mazatlán, Que me vas a dar si vuelvo y Mi gusto es, que cantó en compañía del tenor porteño Jorge Echeagaray.

Decenas de gargantas cantaron al unísono canciones que emocionaron cómo “Qué me vas a dar si vuelvo”, éxito en la voz de Jenni Rivera. Además dedicó para la gente que lo ha apoyado desde el inició de su trayectoria y para todas las “tóxicas” el tema “El final de nuestra historia”.

El romanticismo llegó con las melodías Aunque sea a escondidas, Perdona si te hago llorar, Tragos de amargo licor, Cuéntame, El ruido de tus zapatos, de Espinoza Paz,entre otras.

¿Que me vas a dar si vuelvo? y un popurrí con La Diferencia, Si Quieres, Costumbres con las que se recordó a Juan Gabriel formaron parte del amplio catálogo que interpretó.

Velada redonda

La velada mexicana estuvo llena de música, baile y tradición, con la presencia del Ballet Folclórico de Cultura y destacados artistas como Nathan Galante, Horacio Palencia, Jorge Echeagaray y el cierre espectacular Jorge Medina, quien hizo cantar y bailar al público que pese a la violencia que se ha suscitado en Sinaloa, salió a dar el Grito de Independencia y disfrutó de la tradicional verbena gastronómica.

La fiesta comenzó con la presentación de la Banda Puro Mazatlán que puso a bailar a los presentes con temas como “El corrido de Mazatlán”, “La chona”, “Cuánto me gusta este rancho”, “La Gitanilla”, “Árboles de la barranca”, entre otras clásicas del regional mexicano.

El Ballet Folclórico del Instituto de Cultura, portando sus coloridos trajes y ejecutando sus coreografías alegres, llevó al público en un viaje a través de las tradiciones y costumbres del país.

En tanto que por la pantalla gigante postrada sobre el escenario se proyectó, entre las presentaciones de los artistas, la historia que se vivió en Sinaloa durante el movimiento de la independencia de México en 1810.

Posteriormente, llegó el turno del originario de Tijuana, Baja California, Nathan Galante quien subió al escenario y derrochó la energía que lo caracteriza, aumentando el júbilo del respetable que cantaba sus canciones entre ellas, la icónica canción de “⁠El muchacho alegre”, con la que abrió su actuación.

No podían faltar los temas, “Amor de cuatro paredes”, “Prenda de mi alma”, “El pajarillo”, “Eslabón por eslabón”, “⁠30 cartas”, “Alguien de aquí”, “Disculpe usted”, para después cantar a dueto con Horacio Palencia e interpretar “Ya supérame”, “Se acabó”, “Saludo por eso” y cerrar con “Se va muriendo mi alma”.

Con las emociones a flor de piel, subió al escenario el rosarense Horacio Palencia quien interpretó éxitos de su autoría como “A través del vaso”, “Hermosa experiencia”, “Piénsalo”, y “No me pidas perdón”.

Para esta noche especial, el artista presentó temas en versión acústica, para alegrar el momento a los enamorados con “Ya es muy tarde”, “El amor de mi vida”, “Escondidos”, “Háblame de ti”, y estrenó “La fogata” y “Aquí en la cama”.

Ambos estuvieron interactuando con el público, además de que varios de los presentes tuvieron la oportunidad de cantar junto a ellos.

La intensidad patriótica no decayó con la presentación del tenor Jorge Echeagaray, quien con su potente voz interpretó “El Rey”, “No volveré”, “Viva México” y “El Sinaloense”.

El Grito de Independencia

A las 23:00 horas, Alcalde Édgar González Zataráin honró a los héroes que nos dieron Patria y fue acompañado por la muchedumbre en el tradicional grito de Independencia entre un espectáculo de juegos pirotécnicos que iluminaron el cielo porteño.