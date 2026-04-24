Dan el primer vistazo de la serie en live-action de ‘Scooby Doo: Origins’

De acuerdo con Tudum, la plataforma oficial de Netflix, la producción ya ha comenzado en Atlanta. El proyecto propone regresar al inicio de la historia para explorar cómo se formó el grupo de jóvenes detectives. “La serie es menos sobre lo que ya conoces y más sobre cómo empezó todo”, señala infobae.com.

Las imágenes iniciales muestran a los protagonistas humanos, mientras que el famoso perro Scooby-Doo aún no aparece en pantalla.

La pandilla de Misterios Inc. regresa con una nueva propuesta en acción real. Netflix presentó el primer vistazo de Scooby-Doo: Origins , la serie que reimagina a los icónicos personajes creados por Hanna-Barbera.

La trama se sitúa en un campamento. “Durante su último verano, los viejos amigos Shaggy y Daphne se ven envueltos en un inquietante misterio en torno a un cachorro de gran danés solitario y perdido que puede haber sido testigo de un asesinato sobrenatural”, indica la sinopsis oficial difundida por Netflix.

A la investigación se suman Velma, descrita como una joven pragmática y científica, y Freddy, el nuevo integrante del grupo. El caso los enfrenta a una situación que crece en tensión. Según la misma descripción, intentan resolver un enigma que “los arrastra a una pesadilla escalofriante que amenaza con exponer todos sus secretos”.

El elenco principal ya está definido. Mckenna Grace interpreta a Daphne Blake; Tanner Hagen asume el papel de Shaggy Rogers; Abby Ryder Fortson encarna a Velma Dinkley; y Maxwell Jenkins da vida a Fred Jones. El cuarteto aparece en la primera imagen oficial de la serie que fue revelada este viernes en redes sociales.

Por ahora, Netflix no ha anunciado cuándo se estrenará Scooby-Doo: Origins. La producción se encuentra en una etapa inicial, tras el inicio del rodaje en Atlanta.

Desde su estreno en 1969, Scooby-Doo ocupa un lugar destacado en la cultura popular. La franquicia suma múltiples series animadas, decenas de películas y varias adaptaciones en cine. Entre ellas destacan los largometrajes de inicios de los 2000, que llevaron a los personajes al formato live-action.

Matthew Lillard, quien interpretó a Shaggy en las películas estrenadas en 2002 y 2004, declaró recientemente en apoyo al proyecto de Netflix. “Estoy realmente feliz por ellos. Creo que la serie necesita volver”, dijo a Entertainment Weekly.