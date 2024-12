Dan el último adiós a la diva Silvia Pinal en Bellas Artes

“Para mí es un honor poder sentir el cariño de todo México y de todo el mundo, mi madre es grandiosa, estuvimos todos juntos cuando ella trascendió, cuando ella tuvo su último suspiro, que siempre voy a tener en mi corazón porque para mí es algo que ella me regaló y que nos dio a toda la familia, siempre me enseñó y a todos a que este matriarcado tenía siempre magia, arte, cosas que llevaremos todas, y creo que esta es la mejor herencia que puedo tener, esa casta, esa raíz que echó hasta el final siempre, y quiero que sepan que se fue en paz y tan tranquila, que se merecía también ella descansar. Gracias por todo lo que me enseñaste, por todo lo que compartimos , gracias por ser eterna ”, resaltó Alejandra Guzmán.

Michelle Salas (Bisnieta)

"Hoy estamos aquí para despedir a una mujer que no solo fue un pilar en nuestras vidas, sino un faro de luz para su familia, su gente y su país entero, mi bisabuela, la Pinal, fue mucho más que una madre, una abuela, o una bisabuela, fue una mujer adelantada a su tiempo, una guerrera incansable que luchó por su familia, por su gremio, y sobre todo por todas las mujeres, nos mostró que el verdadero poder está en nuestros valores, en nuestra determinación y en nuestra capacidad de amar profundamente. Su legado es infinito porque no solo nos dejó historias y recuerdos, sino un ejemplo vivo de cómo romper paradigmas y transformar el mundo con valentía y gracia. Hoy mientras me despido de ella, quiero quedarme con el regalo más grande que me dejó, su amor incondicional, un amor que me dio fuerza, que me inspiró a ser mejor y que me enseñó que aunque la vida puede ser breve, el impacto que dejamos puede ser eterno”, resaltó Michelle Salas