Dan famosos el último adiós a Giorgio Armani

El mundo de la moda y el espectáculo se vistió de luto tras conocerse la noticia de la muerte de Giorgio Armani , el legendario diseñador italiano, quien falleció el pasado 4 de septiembre a los 91 años en su residencia de Milán. Con una carrera que abarcó más de cinco décadas y una influencia incalculable en el diseño contemporáneo, Armani fue despedido con homenajes emotivos por figuras clave de la moda, el entretenimiento, la política y el deporte.

Donatella Versage.

Donatella Versace Una de sus colegas más emblemáticas y amiga cercana, fue una de las primeras en pronunciarse públicamente tras la noticia. A través de su cuenta de Instagram, la reconocida diseñadora compartió una emotiva despedida junto a una foto en blanco y negro de Armani. “El mundo perdió hoy a un gigante. Hizo historia y será recordado para siempre”, escribió.

Julia Roberts.

Julia Roberts Amiga cercana a Armani y una de las más grandes musas del diseñador originario de Milán, también le dio el último adiós al diseñador, a quien describió como “un verdadero amigo y una leyenda”.

Camilla Belle.

Camilla Belle La actriz Camilla Belle se unió a las despedidas con una emotiva publicación en Instagram, donde compartió varias fotos junto al diseñador y algunos de sus icónicos diseños. En su mensaje, reveló que “Mr. Armani”, como ella lo llamaba, fue uno de los primeros diseñadores que me apoyaron a lo largo de mi carrera. “Nos conocimos por primera vez en 2007 en Los Ángeles, cuando organizó un desfile especial durante la temporada de los Oscar, y desde entonces nos vimos en Nueva York, Milán y París. He llevado Armani de forma constante hasta hoy, confiando siempre en la estética atemporal y femenina que él creó. Siempre fue tan amable, elegante, lleno de vida, y su sonrisa iluminaba toda la sala. Me parte el corazón saber que no volveré a verlo en esta vida, pero su legado, sin duda, vivirá para siempre. Descanse en paz, señor Armani”, escribió.

Diane Kruger.

Diane Kruger La modelo y actriz rindió homenaje a Armani a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde lo describió como un verdadero “mentor”. “Me entristece profundamente enterarme del fallecimiento de Giorgio Armani. Fue una de las personas más amables y uno de los mentores con los que tuve la suerte de conocer y trabajar. Estoy pensando en Roberta, en su familia y en todos los que trabajaron con él”, escribió.

Rafael Nadal.

Rafael Nadal A través de su cuenta de X, el “Rey de la Tierra Batida” presumió con orgullo haber sido imagen de la firma italiana: “Me entristece el fallecimiento de Giorgio Armani, un verdadero ícono de la moda. Me siento muy orgulloso de haber formado parte de una de sus campañas y de haber conocido a su familia. Mi más sentido pésame a todos sus seres queridos”.

Victoria Beckham.

Victoria Beckham Otra de las famosas que homenajeó al diseñador fue Victoria Beckham. En Instagram, escribió emotivas palabras dirigidas a su gran amigo. “El mundo de la moda ha perdido a una verdadera leyenda, un visionario cuyo legado vivirá por siempre. Me siento honrada de haberlo llamado amigo”.

Laura Pausini.

Laura Pausini La cantante italiana Laura Pausini envió sus condolencias a la familia de el “Rey”, como ella misma describió al diseñador:. “Ha sido un honor conocer a un Rey. Lo que me enseñaste y me diste es un valor añadido incalculable en medio de este desorden. Buen viaje, querido Giorgio. Con infinito amor, Laura. Un abrazo para Sergio, Roberta, Silvana, Rosanna, Andrea, Paul, Stella, Lorena y toda su gran familia y su amabilísimo equipo”.

Giorgia Meloni

Giorgia Meloni La primera ministra italiana, elogió al diseñador por su contribución al prestigio internacional de su país. “Giorgio Armani nos deja a los 91 años. Con su elegancia, sobriedad y creatividad, supo dar brillo a la moda italiana e inspirar al mundo entero. Un ícono, un trabajador incansable, un símbolo de lo mejor de Italia. Gracias por todo”.

Demi Moore.

Demi Moore La actriz publicó una serie de fotos y videos en los que aparece junto al diseñador italiano y escribió. “Profundamente triste al enterarme del fallecimiento de una verdadera leyenda, Giorgio Armani. Estoy inmensamente agradecida por el tiempo que pasamos trabajando tan de cerca este último año en diseños únicos de Privé para Cannes, los Globos de Oro y los Óscar. Él ayudó a dar vida al brillo de Elisabeth, y siempre le estaré eternamente agradecida. Te extrañaremos mucho, señor Armani”.

Cindy Crawford