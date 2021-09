Daniel Craig brinda motivador discurso a su equipo de trabajo tras terminar rodaje

“Sé que se dicen muchas cosas sobre lo que pienso de este tipo de películas, pero os confieso que he amado cada segundo de trabajo en ellas. Y especialmente todo lo que tiene que ver con ésta”, añadió.

Daniel Craig no solo es uno de los actores más cotizados de Hollywood, sino también, lejos de las cámaras, es un tipo de lo más elegante. Así lo ha demostrado con el equipo de rodaje de Sin tiempo para morir y es que al terminar de grabar la última escena de la película, el actor se levantó y quiso dedicarle unas palabras de lo más motivadoras a los técnicos, responsables de producción y demás miembros del departamento creativo.

Conmovido por sus palabras y el equipo de trabajo atento a todo lo que dice, Daniel Craig continúa explicando sus razones para amar tanto su trabajo en 007.

“Ha sido porque me he levantado cada mañana y he tenido la oportunidad de trabajar con vosotros. Ese ha sido uno de los mayores honores de mi vida”, comparte con lágrimas en los ojos.

Daniel Craig ha sido el rostro de la franquicia Bond desde Casino Royale en 2006. Ahora, en 2021, tras 15 años enfrascado en el esmoquin, se despedirá para siempre en la nueva cinta Sin tiempo para morir.

El nuevo proyecto está protagonizado además por Ana de Armas, Rami Malek, Léa Seydoux y Naomie Harris, y se proyectará en cines el 1 de octubre de 2021 de la mano de Universal Pictures.