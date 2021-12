Danna Paola despide el 2021 con impresionante cambio de look

Tal fue el caso de Danna Paola , quien inició con un cambio de look. La intérprete de Oye Pablo decidió volver al color castaño que por años la caracterizó, desde las novelas infantiles que hizo como Amy, la niña de la mochila azul y ¡Viva los niños! , hasta su participación en Élite . La actriz subió una pequeña sesión fotográfica en su perfil de Instagram donde presumió el resultado.

“De vuelta a lo básico, de vuelta a mi alma real. Hola morena”, escribió.

Con ello, Danna Paola dejó cautivados a sus poco más de 33 millones de seguidores en la plataforma, quienes no tardaron en llenar la caja de comentarios con halagos, mensajes de cariño y buenos deseos para la oriunda de la Ciudad de México.

“Divina”, escribió Ana Martín. “Ush, qué lok!”, continuó Saak. “Qué Bonita!”, agregó Joy. “Me encanta”, publicó Sofía Reyes, entre muchos mensajes más.

Además de su cambio de look, la actriz publicó una serie de fotos en sus historias de Instagram, sobre las cuales escribió una reflexión. Danna Paola Rivera Munguía comenzó su mensaje recuperando los principales obstáculos a los que se enfrentó durante el año que está a punto de terminar.

“2021 fue un año de mucho aprendizaje, más que el anterior, muchos malos momentos, decepciones, incertidumbre, desmotivación, pero aun así no me rendí, recibí y encontré mucha paz interna en mí y dentro de las pocas personas que amor y me rodea hoy. Definitivamente cambié mucho”, comenzó.

La cantante puntualizó que durante este tiempo se dedicó a trabajar en una de sus pasiones más grandes, la música. De hecho, la intérprete mexicana tuvo la oportunidad de presentar un show musical, por primera vez, en los Latin Grammy 2021.