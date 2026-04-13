Danna Paola y Belinda pasean por Madrid y muestran una cabina de grabación

Belinda y Danna volvieron a acaparar la atención luego de que comenzaran a circular en redes sociales una serie de videos que rápidamente se hicieron virales en los que ambas aparecen en un bar de Madrid disfrutando del momento mientras cantan temas como “El sol no regresa” y “Mala fama”, lo que desató la emoción de sus fans, quienes no tardaron en reaccionar ante este inesperado encuentro, que ha levantado las sospechas de que una colaboración viene en camino.

El 11 de abril, Danna publicó en sus redes sociales un video con una estética nostálgica y un aire retro-pop. En el clip, ambas artistas aparecen caminando de la mano por las calles de Madrid, además de compartir momentos juntas en un bar, lo que transmitió una vibra íntima y cómplice.

La frase que acompañó el video —“tu sueño favorito soon”— fue suficiente para encender las teorías. En cuestión de horas, la publicación se volvió viral y miles de fans interpretaron el mensaje como una señal clara de un dueto en camino, de acuerdo con elimparcial.com.

Lejos de apagar las especulaciones, al día siguiente la emoción creció aún más. Danna compartió una historia en Instagram con una imagen tipo Photo Booth en la que aparece junto a Belinda dentro de lo que parece ser un estudio de grabación.