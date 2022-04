Danny DeVito opina sobre la actuación de Colin Farrell en ‘The Batman’

La película The Batman marca el debut de Robert Pattinson en la piel del héroe enmascarado, pero también el retorno de uno de los personajes más amados y odiados de DC, se trata de El Pingüino. El villano mafioso, uno de los enemigos más famosos de Ciudad Gótica, el cual había aparecido en Batman Regresa , de 1992, encarnado por Danny DeVito , quien en una reciente entrevista opinó sobre la actuación de Colin Farrell.

Estaba previsto que este esperado regreso a la pantalla grande de uno de los personajes más emblemáticos de los cómics generara una cierta comparación entre los dos actores que le prestaron el cuerpo. Y lo que muchos esperaban era la opinión de DeVito sobre el desempeño de su colega.

Finalmente la opinión llegó por parte de Danny DeVito que fue consultado por el sitio de noticias estadounidense The Wrap.

“Creo que Colin hizo un gran trabajo”, respondió DeVito, prestándose al juego. Y, agregó con picardía: “Es un buen amigo mío. Me saco el sombrero ante cualquiera que se siente en una silla de maquillaje por todo ese tiempo. Yo lo hice con El Pingüino y me encantó”.

En efecto, para componer al personaje, Farrell debió someterse diariamente a largas sesiones de maquillaje y caracterización, a cargo del diseñador de maquillaje Mike Marino, quien creó especialmente un set de prótesis para que su rostro se asemejara al que su personaje muestra en los cómics.

Pero más allá de los elogios, DeVito dejó en claro que, al igual que a muchos fanáticos del hombre murciélago, la atmósfera que consiguió crear el director Tim Burton en Batman (1989) y Batman Regresa (1992) es insuperable.

“Sin duda es un ambiente diferente. Pienso que más tenso, serio, gansteril. Mi sentimiento al comparar las dos películas es que soy fan de Tim Burton. Me gusta lo caprichoso, lo operístico. El desconsuelo en la escena en la que Pee-Wee Herman me tira por un puente... Eso me hace sonreír”, cerró.